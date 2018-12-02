Софія Ротару відмовилася виступати в Росії через воєнну агресію



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Софія Ротару відмовилася виступати на Пісні року-2018 в Росії

Українська співачка відмовилася від премії «Пісня року» через ескалацію агресії РФ

Відома українська співачка Софія Ротару відмовилася виступати в Росії. Вона аргументувала свою відмову введенням військового стану в Україні.

Про це повідомляє «Комсомольская правда».

Українська співачка повинна була виступити вчора, 1 грудня, на «Пісні року», однак не приїхала через введення воєнного стану в Україні. Спочатку 71-річна виконавиця була присутня у списку учасників: вона повинна була виконати зі сцени «Олімпійського» дві композиції. Проте у той день, коли Верховна рада за указом президента Петра Порошенка ввела в Україні воєнне положення, представники артистки подзвонили організаторам «Пісні року» з повідомленням, що Ротару в Москву не приїде.

Як пише видання, представник артистки сказав, що вона не хоче загострювати ситуацію і тому вирішила в цьому році скасувати відвідування Росії і не виступати не тільки на «Пісні року», але і на новорічних корпоративах.

Варто зазначити, що ще з серпня цього року Ротару відмовилась від гастролей на території РФ.

«В гастрольний тур вона поки їхати не хоче, хоча пропозицій багато. Не погоджується і на виступи в Росії. Навіть відхилила участь в концерті «Дискотека 90-х», хоча їй пропонували великі гроші. Є міста, де їй готові платити 50 тисяч євро за три пісні в збірному концерті, але Софія Михайлівна відмовляється. У Казахстан їй простіше злітати, бо є прямий рейс. А в Росію щоб прилетіти, треба спочатку приземлитися в Мінську, потім вже відправитися в Москву. Їй важко ... », - пояснювали тоді представники співачки.

Також, менеджмент артистки зазначив, що співачка весь цей час перебувала на території України.

За словами близьких, Софія Михайлівна була вдома з родиною.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.