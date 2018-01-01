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    Історія приватизації «Укртелекому». Хто і для чого тепер судиться з Ахметовим?

    Історія з приватизацією найбільшого в Україні оператора фіксованого зв'язку та інтернету «Укртелеком» отримала неочікуваний поворот
    Компанія СКМ на чолі з Рінатом Ахметовим, яка є власником «Укртелекому», стала відповідачем одразу у кількох судових процесах — на Кіпрі, в Лондоні та в Україні. І все через купівлю цього телекомунікаційного активу. Для того, аби зрозуміти, хто і навіщо судиться з Рінатом Ахметовим, потрібно ретельно розібратися в деталях цих
    • Сьогодні, 16:48
    • Розсилка
    Рінат Ахметов
    Фото: texty.org.ua
    Рінат Ахметов

    Історія з приватизацією найбільшого в Україні оператора фіксованого зв'язку та інтернету «Укртелеком» отримала неочікуваний поворот

    Компанія СКМ на чолі з Рінатом Ахметовим, яка є власником «Укртелекому», стала відповідачем одразу у кількох судових процесах — на Кіпрі, в Лондоні та в Україні. І все через купівлю цього телекомунікаційного активу.

    Для того, аби зрозуміти, хто і навіщо судиться з Рінатом Ахметовим, потрібно ретельно розібратися в деталях цих угод, котрих, як нещодавно з'ясувалося, було декілька. 

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    Джерело: Еспресо ТВ

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