Китай запустив новий супутник



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Задана орбіта супутника охоплює Китай, Австралію, Нову Зеландію і південну частину Тихого океану

Китай запустив у космос супутник зв'язку ChinaSat-6C. Про це пише « Анадолу » з посиланням на «Сіньхуа».

Супутник розроблений Академією космічних технологій Китаю, запущений на орбіту з космодрому Січан на ракеті-носії Long March.

Задана орбіта супутника охоплює Китай, Австралію, Нову Зеландію і південну частину Тихого океану.

Супутник буде забезпечувати передачу радіо- і телевізійного сигналу високої якості.

Раніше Китай став першою країною, яка направила дослідницьку місію на зворотний бік Місяця.

Китайський місяцехід «Юйту-2» за весь час свого перебування на поверхні зворотної сторони Місяця проїхав 127 метрів. Для порівняння - його попередник, місяцехід «Юйту», проїхав в цілому 115 метрів.

Пекін планує відправити першу дослідну місію на Марс у 2020 році, а на Юпітер в 2029 році.