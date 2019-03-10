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    Китай запустив новий супутник

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    Китай запустив новий супутник

    Задана орбіта супутника охоплює Китай, Австралію, Нову Зеландію і південну частину Тихого океану

    Китай запустив у космос супутник зв'язку ChinaSat-6C. Про це пише «Анадолу» з посиланням на «Сіньхуа».

    Супутник розроблений Академією космічних технологій Китаю, запущений на орбіту з космодрому Січан на ракеті-носії Long March.

    Задана орбіта супутника охоплює Китай, Австралію, Нову Зеландію і південну частину Тихого океану.

    Супутник буде забезпечувати передачу радіо- і телевізійного сигналу високої якості.

    Раніше Китай став першою країною, яка направила дослідницьку місію на зворотний бік Місяця.

    Китайський місяцехід «Юйту-2» за весь час свого перебування на поверхні зворотної сторони Місяця проїхав 127 метрів. Для порівняння - його попередник, місяцехід «Юйту», проїхав в цілому 115 метрів.

    Пекін планує відправити першу дослідну місію на Марс у 2020 році, а на Юпітер в 2029 році.

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