Китайський апарат надіслав нові фото зворотної сторони Місяця



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Основне завдання ровера на даний момент - вивчити за допомогою камер рельєф місцевості

Китайський місяцехід «Юйту-2» за весь час свого перебування на поверхні зворотної сторони Місяця проїхав 127 метрів. Для порівняння - його попередник, місяцехід «Юйту», проїхав в цілому 115 метрів.

Як повідомляється, основне завдання ровера на даний момент - вивчити за допомогою камер рельєф місцевості, зокрема, прилеглі валуни і реголіт, а також дослідити за допомогою спектрографа мінеральний склад порід. Передбачається, що отримана інформація дозволить вченим дізнатися більше про історію природного супутника Землі.

Також місяцехід надіслав кілька нових знімків, на яких серед іншого видно колію від його коліс і камені.

Наостанок зазначимо, що в даний час «Юйту-2» знаходиться в режимі глибокого сну, щоб уникнути перегріву в місячний полудень. Імовірно, місяцехід повернеться до роботи 10 березня.

Джерело: ITC.ua