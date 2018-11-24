Китайський інтернет магазин навчився доставляти посилки за допомогою роботів



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Компанія JD.com запустила свою першу кур'єрську станцію з використанням робототехніки

Китайський гігант електронної торгівлі JD.com запустив свою першу кур'єрську станцію в місті Чанша, адміністративному центрі центральнокитайської провінції Хунань, на якій використовуються роботи.

На цій станції доставки площею 600 кв. м. працює команда з 20 роботів-кур'єрів, які обслуговують споживачів, що перебувають в радіусі 5 км від станції.

Щодня ці роботи можуть здійснити 2 000 доставок, повідомив директор автопілотного центру компанії JD.com Лю Сяндун.

Крім Чанша, JD.com просуває використання роботів-кур'єрів і в інших китайських містах, зокрема, Пекіні.

Всі роботи-кур'єри в Чанша оснащені функцією автопілота і можуть рухатися зі швидкістю 15-20 км на годину.

Кожен робот - це рухомий вантажний танк з 22 слотами для посилок. Він здатний розпізнавати споживачів за допомогою технології розпізнавання осіб або паролів.

Раніше в цьому році компанія заявила, що вона співпрацює з китайською робототехнічною компанією Siasun в здійсненні проекту розробки роботів для логістики і підвищення рівня автоматизації всіх ланок роботи - від прийому замовлень до виконання доставки.

Проект дозволить протягом найближчих п'яти років модернізувати 800 логістичних центрів по всій країні за допомогою технологій штучного інтелекту.

«Ми маємо намір створити інтелектуальну систему, яка буде функціонувати на складах, транспортних засобах для доставки, на дистриб'юторських станціях, а також при обслуговуванні споживачів. В майбутньому кур'єрам-людям досить буде сидіти в офісах і стежити за машинами, які виконують замість них різні завдання», - сказав засновник компанії JD.com Лю Цяндун.

Джерело: Синьхуа