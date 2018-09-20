Красномовніше будь-яких слів: Аваков єдиний з уряду, хто не вітав президента стоячи (фото, відео)



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Сесійна зала Верховної Ради, 20 вересня 2018 року

Міністр внутрішніх справ публічно зневажив виступом глави держави?

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який сьогодні був присутній у парламенті разом з усіма іншими членами Кабміну під час виступу президента Петра Порошенка, продемонстрував свою неповагу до глави держави.

Так, коли Порошенко закінчив виголошувати послання до парламенту, усі члени уряду підвелися і привітали президента оплесками. Лише Аваков не зрушив з місця. Цей момент зафіксував кореспондент «Главкома». До того ж, коли глава держави виголошував промову, керівник МВС не проявляв великого інтересу до неї, дозволяв собі вести телефонні розмови, що зафіксувала пряма трансляція.

Члени уряду під час послання президента. Верховна Рада, 20 вересня 2018 року

Після президентської промови. Верховна Рада, 20 вересня 2018 року

Нагадаємо, у четвер, 20 вересня, президент Петро Порошенко виступив у Раді з щорічним посланням до Верховної Ради.

Традиційно мова йшла про здобутки за рік, а також про нові ключові завдання зовнішньої і внутрішньої політики країни.



Повне відео виступу Порошенка можна переглянути тут: