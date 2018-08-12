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    Легендарна баба Люда з окупованого Коктебеля поставила діагноз курортному сезону-2018

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    Порожні кримські пляжі цього року також залишилися без відпочивальників

    Скільки коштує відпочинок у Криму? І чи вдався туристичний сезон цього літа?

    Російські ЗМІ поширювали інформацію «про наміри Києва зірвати курортний сезон в Криму». Українські міністерства спростовували це, називаючи фейком російської пропаганди.

    Чи поїхали жителі материкової частини України у відпустку на півострів?

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    У червні і липні журналісти інспектували курортні міста півострова. Проїхалися по узбережжю Чорного моря. Побували в Коктебелі, Феодосії, Ялті та в Тихій бухті. Зустріли українських туристів і навіть футболіста збірної України.

    Джерело: Крим.Реалії

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