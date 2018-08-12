Легендарна баба Люда з окупованого Коктебеля поставила діагноз курортному сезону-2018



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Порожні кримські пляжі цього року також залишилися без відпочивальників

Скільки коштує відпочинок у Криму? І чи вдався туристичний сезон цього літа?

Російські ЗМІ поширювали інформацію «про наміри Києва зірвати курортний сезон в Криму». Українські міністерства спростовували це, називаючи фейком російської пропаганди.

Чи поїхали жителі материкової частини України у відпустку на півострів?

У червні і липні журналісти інспектували курортні міста півострова. Проїхалися по узбережжю Чорного моря. Побували в Коктебелі, Феодосії, Ялті та в Тихій бухті. Зустріли українських туристів і навіть футболіста збірної України.

Джерело: Крим.Реалії