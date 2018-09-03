Ляшко заспівав хіт російського співака Шуфутинського про третє вересня (відео)



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Олег Ляшко знову вирішив вразити Україну своїми вокальними здібностями

Лідер парламентської фракції «Радикальна партія» Олег Ляшко виконав пісню російського виконавця Михайла Шуфутинського «Третье сентября». Відповідне відео народний депутат оприлюднив на Facebook.

Олег Ляшко одягнений в футболку і шорти співав у своїй вітальні, а поруч з ним знаходився чорний пес.

«Міша Шуфутинський - супер. Щоб в кожного в житті було і друге і третє вересня і 22-е, 21-е. Кожен день цінувати потрібно. Кожен день, який Господь дає для гідного життя. Будьте добрими і світлими», - сказав Олег Ляшко, коли закінчив співати.

Варто зазначити, що Михайло Шуфутинський потрапив в базу «Миротворець» як порушник законів України. Зокрема, він незаконно перетинав кордон з окупованим Кримом та виступав там з концертом.

Нагадаємо, декілька місяців тому лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко танцював та співав зі своєю дружиною Росітою.