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    Молодого 10-метрового кита викинуло на пляж в Японії (фото, відео)

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    Молодого 10-метрового кита викинуло на пляж в Японії (фото, відео)

    Блакитні кити - найбільша в світі тварина, яка може вирости до 30 метрів і важити 170 тонн

    Молодого блакитного кита, якому не більше року, викинуло на пляж в Камакура, Японія.

    10-метровий ссавець, що знаходиться під загрозою зникнення, помер в морі через незрозумілі причини.

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    Молодого 10-метрового кита викинуло на пляж в Японії (фото, відео)
    Молодого 10-метрового кита викинуло на пляж в Японії (фото, відео)
    Молодого 10-метрового кита викинуло на пляж в Японії (фото, відео)
    Молодого 10-метрового кита викинуло на пляж в Японії (фото, відео)
    Молодого 10-метрового кита викинуло на пляж в Японії (фото, відео)
    Молодого 10-метрового кита викинуло на пляж в Японії (фото, відео)
    Молодого 10-метрового кита викинуло на пляж в Японії (фото, відео)
    Молодого 10-метрового кита викинуло на пляж в Японії (фото, відео)

    Експерти огородили тушу, що б розкрити кита і з'ясувати причину смерті.

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    Блакитні кити - найбільше в світі тварина, яка може вирости до 30 метрів і важити 170 тонн, їх ніколи не бачили на японських пляжах раніше.

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