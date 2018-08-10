Молодого 10-метрового кита викинуло на пляж в Японії (фото, відео)



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Блакитні кити - найбільша в світі тварина, яка може вирости до 30 метрів і важити 170 тонн

Молодого блакитного кита, якому не більше року, викинуло на пляж в Камакура, Японія.

10-метровий ссавець, що знаходиться під загрозою зникнення, помер в морі через незрозумілі причини.

Експерти огородили тушу, що б розкрити кита і з'ясувати причину смерті.

Блакитні кити - найбільше в світі тварина, яка може вирости до 30 метрів і важити 170 тонн, їх ніколи не бачили на японських пляжах раніше.