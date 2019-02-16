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    Момент обвалу російського університету потрапив на відео

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    Один з очевидців події:&nbsp;Паніки насправді не було, все дуже спокійно відреагували - Момент обвалу російського університету потрапив на відео
    Один з очевидців події: Паніки насправді не було, все дуже спокійно відреагували
    Фото: Фонтанка

    Російські студенти зняли на відео, як будівля університету почав завалюватися

    Телеграм-канал «Протестный Петербург» опублікував відео моменту обвалення в будівлі в Санкт-Петербурзького дослідницького університету інформаційних технологій, механіки і оптики.

    Судячи з кадрів, студенти не поспішали покидати небезпечний коридор, намагаючись зафіксувати те, що відбувається.

    За фактом обвалення перекриттів в університеті порушено кримінальну справу за статтею 216 КК РФ (порушення правил безпеки при веденні будівельних або інших робіт).

    За останніми даними, загиблих внаслідок обвалу немає. За інформацією МНС РФ, з будівлі евакуювали 81 людину.

    Петербуржець Федір Гусак під час обвалення перебував на шостому поверсі - він використовується для підготовчих курсів:

    «Ми просто сиділи на заняттях, через 5 хвилин нас повинні вже були відпустити. Але тут вся будівля затремтіла, затряслася, і я подумав, що все валиться. Вимкнулася електрика. Було дуже стрьомно в цей момент. Я відкрив двері в коридор, щоб подивитися, що сталося. Там була нереальна пилюка, побачив, що діра в даху і немає сходів, по яких можна спуститися. Виходу немає. Поки ми розуміли, що робити, люди кричали «Есть кто живой?». Дуже швидко приїхали пожежники і ми спустилися по пожежних сходах. Паніки насправді не було, все дуже спокійно відреагували, - розповів він виданню «Фонтанка».

    Працюючі на місці експерти розповіли про головну версію причини обвалу перекриттів у будівлі університету. Поки найбільш імовірна версія - дії будівельників.

    На другому поверсі складували в одному місці всі матеріали для ремонту будівлі і заміни підлог - мішки з цементом, керамзитом, балки та інші матеріали. Занадто велика вага перевищила норми жорсткості, і перекриття в цьому місці не витримали, потягнувши за собою всю решту конструкції. Обвал почався саме в тій частині, де зберігалися будматеріали.

    Нагадаємо, в Санкт-Петербурзькому дослідницькому університеті інформаційних технологій, механіки і оптики завалились перекриття з п'ятого по другий поверхи

    студенти
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