В університеті завалилися перекриття чотирьох поверхів. Катастрофа у Санкт-Петербурзі

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Є дані про людей під завалами

Перекриття з п'ятого по другий поверхи завалились в Санкт-Петербурзькому дослідницькому університеті інформаційних технологій, механіки і оптики. Про це пише ТАСС з посиланням на прес-службу МНС Росії.

«На вулиці Ломоносова сталося обвалення з п'ятого по другий поверхи на площі 150 кв. м в п'ятиповерховій будівлі Санкт-Петербурзького дослідницького університету інформаційних технологій, механіки і оптики. Евакуйовано, попередньо, 60 осіб», - сказав представник МНС.

За його словами, попередня причина обвалу - порушення технічних вимог при проведенні ремонтних робіт.

Як в свою чергу повідомили ТАСС в прес-службі міського управління МНС, під завалами можуть знаходитися люди.

«За словами адміністрації об'єкта, під час проведення будівельних робіт сталося обвалення перекриттів у будинку. За попередніми даними, під завалами можуть знаходитися люди. Їх кількість, стан, а також всі інші подробиці події уточнюються», - сказали в прес-службі.

За даними відомства, обвал стався під час проведення факультативного заняття. «У цей час проводився факультатив», - уточнив представник міністерства.

У МНС Росії розповіли, що обвал стався в будівлі, частина якої двоповерхова, а інша частина - п'ятиповерхова. На місці працюють більше 50 чоловік і 14 одиниць техніки.

За даними видання Фонтанка, у соцмережах студенти пишуть, що 7 чоловік під завалами, але ця інформація не перевірена. У МНС про постраждалих поки нічого не знають.