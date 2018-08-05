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    На Черкащині жінка затримала поїзд на півгодини, але на нього так і не потрапила

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    На Черкащині жінка затримала поїзд на півгодини, але на нього так і не потрапила

    Поїзд не дочекався, поки пасажирка завантажить свій багаж, і рушив

    На залізничній станції ім. Тараса Шевченка в Черкаській області жінка на півгодини затримала відправлення поїзда, завантажуючи в вагон купу порожніх ящиків.

    Коли терпіння машиніста вичерпалося і поїзд рушив, жінка вискочила з вагона на перон і почала з криками збирати на ходу коробки, що залишилися на землі.

    Наздогнати поїзд з чималою кількістю ящиків вона вже не змогла, і провідники, які це помітили, викинули з поїзда весь її численний багаж.

    Кумедний інцидент зняли на відео очевидці, які пізніше і виклали його в інтернет.

    Джерело: Центр транспортных стратегий

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