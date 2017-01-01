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    На відео зняли зміліле водосховище в анексованому Криму

    В анексованому Росією Криму продовжує міліти Білогірське водосховище. Воно є найбільшим на півострові і забезпечувало водою велику його частину.
    Окупаційна «влада» півострова вирішила за допомогою Білогірського водосховища забезпечити водою Феодосію, Керч і Судак. Для цього у Північно-Кримський канал було викачано воду з Білогірського і Тайганського водосховищ. Відтак, екосистемі Білогірського водосховища завдано незворотної шкоди через суттєве коливання рівня води у літній і
    • Вчора, 18:34
    • Розсилка
    Білогірське водосховище
    Білогірське водосховище

    В анексованому Росією Криму продовжує міліти Білогірське водосховище. Воно є найбільшим на півострові і забезпечувало водою велику його частину.

    Окупаційна «влада» півострова вирішила за допомогою Білогірського водосховища забезпечити водою Феодосію, Керч і Судак. Для цього у Північно-Кримський канал було викачано воду з Білогірського і Тайганського водосховищ.

    Відтак, екосистемі Білогірського водосховища завдано незворотної шкоди через суттєве коливання рівня води у літній і зимовий періоди.

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    Джерело: Крим.Реалії

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