На відео зняли зміліле водосховище в анексованому Криму
- Вчора, 18:34
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Білогірське водосховище
В анексованому Росією Криму продовжує міліти Білогірське водосховище. Воно є найбільшим на півострові і забезпечувало водою велику його частину.
Окупаційна «влада» півострова вирішила за допомогою Білогірського водосховища забезпечити водою Феодосію, Керч і Судак. Для цього у Північно-Кримський канал було викачано воду з Білогірського і Тайганського водосховищ.
Відтак, екосистемі Білогірського водосховища завдано незворотної шкоди через суттєве коливання рівня води у літній і зимовий періоди.
Джерело: Крим.Реалії