Неуважні відвідувачі сафарі-парку ледь не стали обідом для зграї гепардів (відео)

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Відео, де сім'я з п'яти чоловік покинула машину в сафарі-парку в Нідерландах заради фото та стала ціллю гепардів, опублікував на YouTube очевидець

Французи проігнорували неодноразові попередження про заборону залишати автомобіль на території сафарі-парку Beekse Bergen. Спочатку вони вийшли з машини поруч зі зграєю гепардів і зробили фото тварин. Потім вони проїхали далі по дорозі, знову покинули автомобіль та спробували сфотографувати хижаків ближче.

Інший відвідувач, який їхав по парку слідом за сім'єю, зняв подію на відео. На ньому видно, що при наближенні людей хижаки різко пожвавилися і почали переслідувати бідолах. Сімейство в паніці повернулося в машину, останньою встигла жінка з дитиною на руках. Вона відмахувалася від хижаків на бігу, поки інші члени сім'ї вже сиділи в безпеки.

За визнанням персоналу парку, туристам дуже пощастило. Згідно з графіком, за яким харчуються гепарди, під час візиту французької сім'ї тварини були ситі.

Джерело: Сноб