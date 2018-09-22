Нові українські гелікоптери пройшли льотні випробування (відео)



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Фото: turchynov.com Skyline SL-231 Scout під час льотних випробувань

Українські розробки здатні забезпечувати розвідку та швидке сполучення у військах

21 вересня на чернігівському полігоні Збройних сил України відбулися льотні випробування двох українських легких багатоцільових вертольотів Skyline SL-231 Scout (Скаут) та АК1-3 «Слава». Про це пише видання Defense Express.

Під час демонстрації льотно-технічних характеристик вітчизняних вертольотів був присутній і Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

За його словами, українські розробки здатні забезпечувати розвідку та швидке сполучення у військах, виконувати завдання з охорони кордону, а в комбінації з сучасною зброєю вони також зможуть виконувати й складні бойові задачі.

«Що важливо - що вони можуть працювати як вдень, так і в ночі. И що принципово важливо – вони можуть працювати в безпілотному режимі», - наголосив Турчинов.

Легкий вертоліт Skyline SL-231 «Скаут» може летіти зі швидкістю до 209 км/год й підніматися до висоти у 6,1 тис. метрів. Його практична дальність сягає 600 км, а тривалість польоту – 190 хвилин. Машина може перевозити до трьох чоловік, а її корисне навантаження складає 330-400 кг.

Розробка цього вертольота почалася у 2012 році. Свій першій політ «Скаут» здійснив 9 січня 2015 року. Машина була розроблена колективом конструкторського бюро «Горизонт 12» на авіаційному заводі в Київській області.

Легкій вертоліт АК1-3 «Слава» трохи менший за свого колегу. Він має максимальну швидкість польоту 186 км/год й може пролетіти близько 350 км. АК1-3 здатен перевозити двох пасажирів, а його корисне навантаження становить 252 кг.

Цікаво те, що дослідний зразок двомісного вертольота, який тоді мав назву АК-1 (чи ЗА-6 «Санька») був розроблений ще у 1999 році. Вперше він піднявся у повітря у жовтні 2001 року. З часом, розробник - ТОВ «КБ Аерокоптер» (м. Полтава) неодноразово вдосконалював свою машину.