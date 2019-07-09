Підприємство нардепа Богуслаєва продовжує обслуговувати Путіна, ФСБ та російську армію



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Вячеслав Богуслаєв

Вячеслав Богуслаєв активно виступав за вступ у Митний союз і продовжує виступати за зближення з РФ

Українське підприємство «Мотор Січ», попри заборону на експорт військової техніки до РФ, продовжує постачати деталі для двигунів російській армії. Після 2017 року - через спорідненого боснійського посередника.

«Мотор Січ» - одне з головних авіаційних підприємств пострадянського простору. До 2014 року головним ринком збуту заводу офіційно була Російська Федерація. В тому числі і російська оборонка.

Почесний президент «Мотор Січі» - Вячеслав Богуслаєв. Герой України, народний депутат 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань та член комітету нацбезпеки та оборони. Активно виступав за вступ у Митний союз і продовжує виступати за зближення з РФ.

Джерело: Bihus.info