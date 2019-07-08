Ляшко: Купівля Медвечуком чотирьох телеканалів – спецоперація Кремля на гроші «Газпрому»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми голосували за те, щоб накласти санкції і заборонити будь-яким пов’язаним із Росією особам володіти інформаційними каналами в Україні, - Олег Ляшко

Лідер Радикальної партії заявив, що Медведчук диктує інформаційну політику на своїх каналах на догоду Москви

Поступове захоплення кумом Путіна Медведчуком інформпростору в Україні і пропаганда дружби з Росією на його чотирьох каналах – це розроблена в Кремлі операція спецслужб за гроші ФСБ та «Газпрому». Про це заявив Олег Ляшко на засіданні Погоджувальної ради. Винним у цьому політик вважає Порошенка.

«Сьогодні Порошенко заявляє, що він проти реваншу Кремля. Насправді, він батько цього реваншу! Чи не при Порошенку кум Путіна Медведчук 5 років представляв Україну в Мінську? Чи не при Порошенку Медведчук займався контрабандою газу і всіма іншими торговими операціями, включно з нафтопродуктами? Чи не при Порошенку Медведчук скупив 4 інформаційні канали – NewsOne, 112, Zik і Прямий? І треба бути наївними, щоб вірити, що він їх купив за свої гроші. Купівля інформаційних каналів в Україні – це розроблена в Кремлі операція спецслужб за гроші ФСБ та «Газпрому». І Медведчук – виконавець цієї спецоперації, яка ставить собі за мету підрив країни зсередини», – наголосив Ляшко.

Лідер Радикальної партії навів приклади того, що Медведчук диктує інформаційну політику на своїх каналах на догоду Москви.

«Минулого тижня я виступив з парламентської трибуни, де згадав про Медведчука. Тут же мені та моїм колегам, зокрема, Ліньку, скасували всі запрошення на його телеканали – три ефіри на NewsOne та 112. І мені передали вісточку, щоб я зв’язався з Медведчуком і домовився з ним. Про що я маю домовлятися із кумом Путіна? Та ні про що! Я знаю серед журналістів цих каналів є багато чесних, професійних, достойних людей. Припиніть бути маріонетками Кремля в інформаційній війні проти України, яку Путін проводить через Медведчука. Не чекайте, поки ми вас прийдемо і винесемо. Згадайте про свою честь і совість!», – звернувся до журналістів народний депутат.

Ляшко вимагає від Зеленського зробити те, що не зробив Порошенко – негайно зібрати членів РНБО і покласти край планам Кремля.

«Ми голосували за те, щоб накласти санкції і заборонити будь-яким пов’язаним із Росією особам володіти інформаційними каналами в Україні. Чому Порошенко цього не зробив? Бо він на пару з Медведчуком купляв ці канали. Я вимагаю від Зеленського виконати те, що має зробити президент – захистити Україну. Треба негайно зібрати членів РНБО і прийняти рішення, відповідно до звернення українського парламенту, щодо диверсійних агентів в Україні, які діють під назвою NewsOne, 112, Zik і Прямий. Якщо у Путіна пройде ця спецоперація по знищенню України зсередини, це означає, що в Україні немає влади, немає президента. І якщо Зеленський не покладе цьому край – це зроблять українські патріоти, які замінять владу і наведуть порядок в інформаційному просторі», – підкреслив Ляшко.

Також лідер Радикальної партії звернувся до українців із застереженням, що у новий парламент намагається пролізти 5 колона Кремля, мета якої –скасувати закон про мову, прийняти особливий статус для Донбасу, легалізувати терористів і повернути Україну в лоно Росії. Олег Ляшко запевнив, що його команда не дасть цього зробити.

Нагадаємо, телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!»12 липня о 18:00.