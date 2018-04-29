По Києву на мотоколесі їздить юнак з єнотом на плечах: відеодоказ
- Вчора, 19:54
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Єнот на юнаку
Єнот прокотився верхи на юнаку, що сам їхав на мотоколесі
У Києві було помічено юнака, який проїхався столичною вулицею разом із єнотом на плечах. Відповідне відео оприлюднено у Facebook.
Відповідно до посту випадок стався у районі Ярославого валу. Люди за кадром позитивно реагували на юнака з єнотом.
Зазначимо, сам юнак, переміщуючись по вулиці, їхав на мотоколесі.
Нагадаємо, вінничани збирають кошти на відкриття кав’ярні з єнотами.