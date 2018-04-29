По Києву на мотоколесі їздить юнак з єнотом на плечах: відеодоказ

Єнот прокотився верхи на юнаку, що сам їхав на мотоколесі

У Києві було помічено юнака, який проїхався столичною вулицею разом із єнотом на плечах. Відповідне відео оприлюднено у Facebook. Відповідно до посту випадок стався у районі Ярославого валу. Люди за кадром позитивно реагували на юнака з єнотом. Зазначимо, сам юнак, переміщуючись по вулиці, їхав на мотоколесі. Нагадаємо, вінничани збирають



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Єнот на юнаку

Єнот прокотився верхи на юнаку, що сам їхав на мотоколесі

У Києві було помічено юнака, який проїхався столичною вулицею разом із єнотом на плечах. Відповідне відео оприлюднено у Facebook.

Відповідно до посту випадок стався у районі Ярославого валу. Люди за кадром позитивно реагували на юнака з єнотом.

Зазначимо, сам юнак, переміщуючись по вулиці, їхав на мотоколесі.

Нагадаємо, вінничани збирають кошти на відкриття кав’ярні з єнотами.