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    По Києву на мотоколесі їздить юнак з єнотом на плечах: відеодоказ

    Єнот прокотився верхи на юнаку, що сам їхав на мотоколесі
    У Києві було помічено юнака, який проїхався столичною вулицею разом із єнотом на плечах. Відповідне відео оприлюднено у Facebook. Відповідно до посту випадок стався у районі Ярославого валу. Люди за кадром позитивно реагували на юнака з єнотом. Зазначимо, сам юнак, переміщуючись по вулиці, їхав на мотоколесі. Нагадаємо, вінничани збирають
    • Вчора, 19:54
    • Розсилка
    Єнот на юнаку
    Єнот на юнаку

    Єнот прокотився верхи на юнаку, що сам їхав на мотоколесі

    У Києві було помічено юнака, який проїхався столичною вулицею разом із єнотом на плечах. Відповідне відео оприлюднено у Facebook.

    Відповідно до посту випадок стався у районі Ярославого валу. Люди за кадром позитивно реагували на юнака з єнотом.

    Зазначимо, сам юнак, переміщуючись по вулиці, їхав на мотоколесі.

    Нагадаємо, вінничани збирають кошти на відкриття кав’ярні з єнотами.

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