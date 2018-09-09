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    Порошенко показав «драйвові» стрільби українських танкістів

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    Порошенко показав «драйвові» стрільби українських танкістів

    За словами президента, танкісти – це «уособлення міці, бойового духу та невичерпного оптимізму»

    Президент України Петро Порошенко поширив відео стрільби українських танкістів. Відео і коментар до нього глава держави розмістив у Facebook.

    «Натрапив в інтернеті на драйвове відео від наших танкістів. Молодці, хлопці! Ви - уособлення міці, бойового духу та невичерпного оптимізму. Наша перемога неминуча. Траки - сила!» - написав президент. 

    Нагадаємо, в Україні сьогодні, 9 вересня, святкують День танкістів. Свято було встановлено згідно з указом президента України «Про День танкістів» від 29 серпня 1997 року.

    Напередодні міснтр оборони України Степан Полторак заявив, що всі танкові бригади та механізовані підрозділи, де є на озброєнні танки, укомплектовані на 100 відсотків.

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