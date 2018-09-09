Українські танкові підрозділи укомплектовані на 100% – Полторак



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Полторак вітає танкістів

Полторак привітав військовослужбовців-танкістів зі святом

Сьогодні всі танкові бригади та механізовані підрозділи, де є на озброєнні танки, укомплектовані на сто відсотків. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в районі проведення операції Об’єднаних сил, інформує Міноборони.

В рамках робочої поїздки Полторак привітав військовослужбовців-танкістів зі святом.

«Сьогодні у нас є можливість комплектувати корпус резерву танкових підрозділів, які готові та в будь-який час можуть поповнити некомплект, якщо він буде. А за необхідністю, при прийнятті відповідного рішення виконувати задачі за призначенням, — зазначив Степан Полторак. — Звичайно, відбувається модернізація, яка включає модернізацію систем навігації, приладів нічного бачення, а також засобів зв’язку для того, щоб ефективно виконувати поставлені завдання».

За словами міністра оборони, незважаючи на ті проблеми, які існували з танковими підрозділами на початку бойових дій на сході України, сьогодні всі танкові бригади та механізовані підрозділи, де є на озброєнні танки, укомплектовані на сто відсотків.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 9 вересня, святкують День танкістів.