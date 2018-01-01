Прогноз атаки арктичного повітря на Україну: вражаюче відео
- Сьогодні, 18:39
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Наприкінці лютого Україну очікують сильні морози
Холодне арктичне повітря буде атакувати всю Європу, а з нею і Україну у найближчі тижні. Відповідне відео погодного сервісу Cyclone Of Rhodes поширив Український гідрометцентр.
Відповідно до нього у період з 23 по 26 в Україну надходитиме холодне арктичне повітря, яке захопить майже всю територію країни. Внаслідок цього температура повітря в більшості регіонів України опуститься до -20 і нижче градусів по Цельсію.
Нагадаємо, в Україні цими вихідними, 17 і 18 лютого, очікується сніг, але трохи потеплішає.