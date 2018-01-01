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    Прогноз атаки арктичного повітря на Україну: вражаюче відео

    Наприкінці лютого Україну очікують сильні морози
    Холодне арктичне повітря буде атакувати всю Європу, а з нею і Україну у найближчі тижні. Відповідне відео погодного сервісу Cyclone Of Rhodes поширив Український гідрометцентр. Відповідно до нього у період з 23 по 26 в Україну надходитиме холодне арктичне повітря, яке захопить майже всю територію країни. Внаслідок цього температура повітря в
    • Сьогодні, 18:39
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    Наприкінці лютого Україну очікують сильні морози

    Холодне арктичне повітря буде атакувати всю Європу, а з нею і Україну у найближчі тижні. Відповідне відео погодного сервісу Cyclone Of Rhodes поширив Український гідрометцентр.

    Відповідно до нього у період з 23 по 26 в Україну надходитиме холодне арктичне повітря, яке захопить майже всю територію країни. Внаслідок цього температура повітря в більшості регіонів України опуститься до -20 і нижче градусів по Цельсію.

    Нагадаємо, в Україні цими вихідними, 17 і 18 лютого, очікується сніг, але трохи потеплішає.

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