Прогноз атаки арктичного повітря на Україну: вражаюче відео

Наприкінці лютого Україну очікують сильні морози

Холодне арктичне повітря буде атакувати всю Європу, а з нею і Україну у найближчі тижні. Відповідне відео погодного сервісу Cyclone Of Rhodes поширив Український гідрометцентр. Відповідно до нього у період з 23 по 26 в Україну надходитиме холодне арктичне повітря, яке захопить майже всю територію країни. Внаслідок цього температура повітря в



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Наприкінці лютого Україну очікують сильні морози

Холодне арктичне повітря буде атакувати всю Європу, а з нею і Україну у найближчі тижні. Відповідне відео погодного сервісу Cyclone Of Rhodes поширив Український гідрометцентр.

Відповідно до нього у період з 23 по 26 в Україну надходитиме холодне арктичне повітря, яке захопить майже всю територію країни. Внаслідок цього температура повітря в більшості регіонів України опуститься до -20 і нижче градусів по Цельсію.

Нагадаємо, в Україні цими вихідними, 17 і 18 лютого, очікується сніг, але трохи потеплішає.