Стрибнув двома ногами у спину: в Африці напали на Шварценеггера (відео)



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Нападника затримали співробітники служби безпеки

Один з глядачів, які перебували в залі, стрибнув двома ногами в спину Шварценеггера, який виступав на турнірі в ролі судді

На 71-річного американського актора і політика Арнольда Шварценеггера напали на змаганнях Arnold Classic Africa, що проходили в ПАР.

Відео інциденту опубліковано на YouTube-каналі World's Strongest Fan 18 травня.

Один з глядачів, які перебували в залі, стрибнув двома ногами в спину Шварценеггера, який виступав на турнірі в ролі судді.

В результаті події ніхто не постраждав. Нападника затримали співробітники служби безпеки.

Як відомо, турніри з бодібілдингу Arnold Classic проводяться по всьому світу. Змагання названі в честь Шварценеггера, який в минулому професійно займався бодібілдінгом і пауерліфтингом.

Він тричі нагороджувався титулом Містер Всесвіт і сім разів перемагав на конкурсі Містер Олімпія.