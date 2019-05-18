Стрибнув двома ногами у спину: в Африці напали на Шварценеггера (відео)
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Один з глядачів, які перебували в залі, стрибнув двома ногами в спину Шварценеггера, який виступав на турнірі в ролі судді
На 71-річного американського актора і політика Арнольда Шварценеггера напали на змаганнях Arnold Classic Africa, що проходили в ПАР.
Відео інциденту опубліковано на YouTube-каналі World's Strongest Fan 18 травня.
Один з глядачів, які перебували в залі, стрибнув двома ногами в спину Шварценеггера, який виступав на турнірі в ролі судді.
В результаті події ніхто не постраждав. Нападника затримали співробітники служби безпеки.
Як відомо, турніри з бодібілдингу Arnold Classic проводяться по всьому світу. Змагання названі в честь Шварценеггера, який в минулому професійно займався бодібілдінгом і пауерліфтингом.
Він тричі нагороджувався титулом Містер Всесвіт і сім разів перемагав на конкурсі Містер Олімпія.