Таранив рогом і намагався перекинути. Носоріг напав на автівку у Мексиці



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Інцидент стався у сафарі-парку

У Мексиці носоріг напав на автівку. Інцидент стався у парку «Африканське Сафафі» у місті Пуебла.

Під час нападу носоріг таранив рогом автівку і намагався її перекинути. Носоріг проштовхав автівку з десяток метрів.

Про постраждалих під час нападу не повідомляється.

Нагадаємо, у заповіднику африканської Кенії помер останній у світі представник північних білих носорогів чоловічої статі.