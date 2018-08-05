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    Таранив рогом і намагався перекинути. Носоріг напав на автівку у Мексиці

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    Таранив рогом і намагався перекинути. Носоріг напав на автівку у Мексиці

    Інцидент стався у сафарі-парку

    У Мексиці носоріг напав на автівку. Інцидент стався у парку «Африканське Сафафі» у місті Пуебла.

    Під час нападу носоріг таранив рогом автівку і намагався її перекинути. Носоріг проштовхав автівку з десяток метрів.

    Про постраждалих під час нападу не повідомляється.

    Нагадаємо, у заповіднику африканської Кенії помер останній у світі представник північних білих носорогів чоловічої статі.

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