«Тепер я чоловік». Співак Рікі Мартін офіційно оформив шлюб з бойфрендом
- Сьогодні, 12:21
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З приводу свого весілля пара влаштує торжество
Всесвітньо відомий пуерто-риканський співак Рікі Мартін офіційно одружився зі своїм бойфрендом, шведським художником сирійського походження Джваном Йосефом.
Про це йдеться на сайті E! News.
«Тепер я чоловік. Ми влаштуємо грандіозну вечірку через кілька місяців, я неодмінно повідомлю вам про це. Ми обмінялися клятвами і підписали всі необхідні папери, зокрема, і шлюбний договір», - розповів артист.
З приводу свого весілля пара влаштує торжество, яке матиме три частини: підготовча частина, в якій буде проведена репетиція, потім звана вечеря з усіма друзями і близькими закоханих, а після цього буде вечірка.
Варто зазначити, що чоловіки перебувають у стосунках із 2016 року і разом ростять двох дітей, дев'ятирічних хлопчиків-близнюків Валентино і Маттео, яких Мартіну народила сурогатна мати.
Джерело: Обозреватель