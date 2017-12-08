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    «Тепер я чоловік». Співак Рікі Мартін офіційно оформив шлюб з бойфрендом

    З приводу свого весілля пара влаштує торжество
    Всесвітньо відомий пуерто-риканський співак Рікі Мартін офіційно одружився зі своїм бойфрендом, шведським художником сирійського походження Джваном Йосефом. Про це йдеться на сайті E! News. «Тепер я чоловік. Ми влаштуємо грандіозну вечірку через кілька місяців, я неодмінно повідомлю вам про це. Ми обмінялися клятвами і підписали всі
    • Сьогодні, 12:21
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    Рікі Мартін офіційно одружився зі своїм бойфрендом, шведським художником сирійського походження Джваном Йосефом.
    Рікі Мартін офіційно одружився зі своїм бойфрендом, шведським художником сирійського походження Джваном Йосефом.

    З приводу свого весілля пара влаштує торжество

    Всесвітньо відомий пуерто-риканський співак Рікі Мартін офіційно одружився зі своїм бойфрендом, шведським художником сирійського походження Джваном Йосефом.

    Про це йдеться на сайті E! News.

    «Тепер я чоловік. Ми влаштуємо грандіозну вечірку через кілька місяців, я неодмінно повідомлю вам про це. Ми обмінялися клятвами і підписали всі необхідні папери, зокрема, і шлюбний договір», - розповів артист.

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    З приводу свого весілля пара влаштує торжество, яке матиме три частини: підготовча частина, в якій буде проведена репетиція, потім звана вечеря з усіма друзями і близькими закоханих, а після цього буде вечірка.

    Варто зазначити, що чоловіки перебувають у стосунках із 2016 року і разом ростять двох дітей, дев'ятирічних хлопчиків-близнюків Валентино і Маттео, яких Мартіну народила сурогатна мати.

    Джерело: Обозреватель

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    ЛГБТ
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