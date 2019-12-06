Тетяна Чорновол з автоматом в руках закликала українців виходити на Майдан (відео)



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Тетяна Чорновол продемонструвала, що вміє вправно користуватися зброєю

Найстрашніше починається після капітуляції

Колишній народний депутат України Тетяна Чорновол опублікувала на свої сторінці на Facebook відео, на якому вона закликала українців боротися проти капітуляції, а також виходити на Майдан 8 грудня і боротися за Україну.

Варто зазначити, що під час свого виступу активістка тримає в руках автомат.

«Україна зараз міцно стоїть на ногах. Україна успішно бореться, але навіть якби боротьба була б безнадійна, все одно треба боротися. Бо коли ти борешся, ти маєш хоча б шанс, бо коли ти борешся, ти не впадаєш у відчай, бо коли ти борешся, тебе не чекають жахи капітуляції, бо тебе вже не буде», емоційно завершила свій виступ Тетяна Чорновол.

Нагадаємо, народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Качура звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням надати інформацію про отримання нагородної зброї народною депутаткою VIII скликання Тетяною Чорновол.