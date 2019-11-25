«Слуга народу» злякався автомата Тетяни Чорновол і звернувся до Авакова (Документ)



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Нардеп VIII скликання Тетяна Чорновол у 2018 році склала військову присягу

Депутат Олександр Качура поцікавився медичною довідкою Тетяни Чорновол, яку видають на отримання дозволу на носіння нагородної зброї

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Качура звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням надати інформацію про отримання нагородної зброї народною депутаткою VIII скликання Тетяною Чорновол.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на запит Качури.

Політик з провладної партії, який був присутній 8 жовтня в ефірі телеканалу «Наш» зазначив, що колишній нардеп Чорновол під час включення заявила в ефірі, що разом із добровольцями зайде на передові позиції, які залишає українська армія на Донбасі під час розведення.

«Був би Пашинський на волі, він був би з нами. А так я продовжу його справу… У мене, до речі, є нагородний автомат», - сказала Тетяна Чорновол.

Після таких слів політик зі «Слуги народу» попросив міністра Авакова надати відомості про те: хто ініціював подання на нагородження нагородною зброєю Тетяни Чорновол; чи нагороджувалась вона автоматичною зброєю; чи надавала Чорновол висновок (довідку) медичного закладу встановленої форми перед отриманням дозволу на зберігання і носіння нагородної зброї; чи здійснювався експериментальний відстріл нагородної зброї екснардепки.

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Як відомо, 12 травня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков видав урядовій уповноваженій з питань антикорупційної політики Тетяні Чорновол нагородний пістолет «Форт 9».

Як повідомляв «Главком», Київський апеляційний суд на засіданні 18 жовтня, залишив в силі рішення Печерського райсуду, який обрав екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.