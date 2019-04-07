У небі над Росією пролетів великий метеорит



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Про місце падіння об'єкта не повідомляється Скріншот з відео

У МНС Росії повідомили, що не мають жодних даних про метеорит і збитки, які той міг заподіяти

У небі над російським Красноярському жителі міста, ймовірно, зафіксували падіння метеориту.

Як видно на відео з камер автореєстраторів, у суботу ввечері в небі над Красноярськом пролітав яскравий об'єкт і зник після двох спалахів.

У прес-службі головного управління МНС РФ по регіону повідомили, що не мають жодних даних про метеорит і збитки, які той міг заподіяти. Про місце падіння об'єкта також не повідомляється.

«Відео бачили, у МНС інформації немає, загрози населенню та об'єктам життєдіяльності немає», - сказав співробітник прес-служби.

Крім Красноярська об'єкт помітили в Канську, Сосновоборску і Желєзногорську. Деякі очевидці повідомили, що чули хлопки і навіть вибух, додає видання «Известия».

До слова, у лютому у Венесуелі біля торгового центру в третьому за величиною місті країни - Валенсії, впав метеорит.

Нагадаємо, у грудні 2018 року на подвір'я одного з жителів села Замагора, що у розташовується у високогір'ї Карпат, впав метеорит, ледве не спаливши гараж чоловіка.