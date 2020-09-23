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    Україно-американські навчання. Як десантники працюють без парашутів

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    Україно-американські навчання. Як десантники працюють без парашутів

    Між 12.30 та 14.00 за польотами зможуть спостерігати жителі Херсона, Запоріжжя, Херсона, Дніпра, Полтави та Черкас

    В Україні розпочалася активна фаза командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля-2020». Українські військовослужбовці проводять їх спільно із партнерами НАТО.

    Для жителів окремих міст сили спецоперацій пропонують у середу стати свідками безпарашутного десантування.

    Між 12.30 та 14.00 за польотами зможуть спостерігати жителі Херсона, Запоріжжя, Херсона, Дніпра, Полтави та Черкас. Окрім десантування відбудеться і дозаправлення у повітрі.

    Джерело: Еспресо ТВ

    Запоріжжя НАТО військові навчання
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