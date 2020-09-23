Україно-американські навчання. Як десантники працюють без парашутів
Між 12.30 та 14.00 за польотами зможуть спостерігати жителі Херсона, Запоріжжя, Херсона, Дніпра, Полтави та Черкас
В Україні розпочалася активна фаза командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля-2020». Українські військовослужбовці проводять їх спільно із партнерами НАТО.
Для жителів окремих міст сили спецоперацій пропонують у середу стати свідками безпарашутного десантування.
Між 12.30 та 14.00 за польотами зможуть спостерігати жителі Херсона, Запоріжжя, Херсона, Дніпра, Полтави та Черкас. Окрім десантування відбудеться і дозаправлення у повітрі.
Джерело: Еспресо ТВ