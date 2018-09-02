Українська трійка показала свій фірмовий проліт на наднизькій висоті у Чехії



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Фото: CIAF / Facebook Проліт українських літаків на наднизькій висоті

Су-27 Повітряних сил ЗСУ продемонстрував вищий пілотаж під час шоу

Прибуваючи на міжнародний авіаційний показ CIAF-2018 трійка українських військових літаків показала свій проліт на наднизькій висоті над злітною смугу приймаючого аеропорту в Чехії. Відповідне відео оприлюднено споттером Алешем Кабікаром .

Літаки прибули до міста Градець-Кралове для участі в 25-му авіашоу CIAF-2018. Як розказав посол України в Чехії Євген Перебийніс, ІЛ-76 та два СУ-27 Повітряних сил Збройних сил України стали справжньою окрасою авіашоу.

Український дипломат мав за честь відкрити 1 вересня авіашоу разом із першим віце-прем'єр-міністром Чехії, міністром внутрішніх справ та виконуючим обов’язки міністра закордонних справ Яном Гамачеком, а також гетьманом Краловоградецького краю Їржі Штєпаном.

Перебийніс зізнався, що йому було надзвичайно приємно поспілкуватися з українською делегацією, зокрема Заступником командувача ПС ЗС України генерал-майором Віктором Киниченком, легендарним українським асом Олександром Оксанченком та багатьма іншими.

На авіашоу попри дуже несприятливі погодні умови, Су-27 Повітряних сил ЗСУ, пілотований легендарним українським льотчиком полковником Олександром Оксанченком, продемонстрував вищий пілотаж, також повідомив Перебийніс.

Чеський міжнародний авіаційний фестиваль (CIAF) - авіашоу, що проходить у Чеській Республіці з 1993 року. Щороку в CIAF беруть участь десятки літаків та авіакомпаній з усього світу.