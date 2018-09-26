Будівельна катастрофа національного масштабу. Хто спотворює обличчя українських міст
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Чому псевдоелітні будинки здатні покалічити українські міста
Українські міста масово заповнюють неякісні новобудови. Більшість українських новобудов має 25 поверхів, хоча загалом в Європі максимальна поверховість житлових будинків становить 7-9 поверхів.
Забудовники не дотримуються елементарних норм - зводять будинки впритул один до одного, хоча відстань має бути щонайменше 20 метрів.
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Джерело: ТСН