Вечірня казка на засіданні уряду. Гройсман знову влаштував піар на дітях
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Трохи раніше Володимир Гройсман у себе в кабінеті приймав учнів старших класів
Очільник уряду зазначив, що привів із собою «цих маленьких українців» тому що у середу, 30 травня, планується ухвалити ряд рішень, які стосуються інтересів дітей.
«Ми проводимо засідання уряду і головна тема - це питання дітей», - сказав Володимир Гройсман, коментуючи свою оригінальну піар-акцію з залученням дітлахів.
Така поведінка прем'єра та його радників вже обурила соцмережі. Зокрема, користувач Ольга Чорна виснула оригінальну ідею: політиків, які використовують дітей для передвиборного піару прирівняти до педофілів.
Варто зазначити, що трохи раніше Володимир Гройсман у себе в кабінеті приймав учнів старших класів.
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