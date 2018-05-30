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    Вечірня казка на засіданні уряду. Гройсман знову влаштував піар на дітях

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    Вечірня казка на засіданні уряду. Гройсман знову влаштував піар на дітях

    Трохи раніше Володимир Гройсман у себе в кабінеті приймав учнів старших класів

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прийшов на чергове засідання Кабінету міністрів з групою дітей.

    Очільник уряду зазначив, що привів із собою «цих маленьких українців» тому що у середу, 30 травня, планується ухвалити ряд рішень, які стосуються інтересів дітей.

    «Ми проводимо засідання уряду і головна тема - це питання дітей», - сказав Володимир Гройсман, коментуючи свою оригінальну піар-акцію з залученням дітлахів.

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    Така поведінка прем'єра та його радників вже обурила соцмережі. Зокрема, користувач Ольга Чорна виснула оригінальну ідею: політиків, які використовують дітей для передвиборного піару прирівняти до педофілів.

    Варто зазначити, що трохи раніше Володимир Гройсман у себе в кабінеті приймав учнів старших класів.

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    Кабмін Володимир Гройсман діти
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