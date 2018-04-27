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    Гройсман похвалився перед школярами своєю карколомною кар'єрою

    Прем'єр-міністр показав дітям свій робочий кабінет
    Сьогодні до очільника уряду завітали учні спеціалізованої школи «Сузір'я» із міста Вишгород, Київської області. Про це глава уряду повідомив на своїй сторінці в Facebook. «Зустрів школярів в Кабміні, вирішив провести їм екскурсію своїм кабінетом», - прокоментував Гройсман. [READ_MORE] Також прем'єр-міністр
    • 27 Квiтня, 15:49
    • Розсилка

    Прем'єр-міністр показав дітям свій робочий кабінет

    Сьогодні до очільника уряду завітали учні спеціалізованої школи «Сузір'я» із міста Вишгород, Київської області.

    Про це глава уряду повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Зустрів школярів в Кабміні, вирішив провести їм екскурсію своїм кабінетом», - прокоментував Гройсман.

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    Також прем'єр-міністр розповів школярам про те, як стрімко розвивалась його особиста кар'єра. В 24 він вже став депутатом міськради, а в 28 - мером Вінниці.

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