Гройсман похвалився перед школярами своєю карколомною кар'єрою
- 27 Квiтня, 15:49
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Прем'єр-міністр показав дітям свій робочий кабінет
Сьогодні до очільника уряду завітали учні спеціалізованої школи «Сузір'я» із міста Вишгород, Київської області.
Про це глава уряду повідомив на своїй сторінці в Facebook.
«Зустрів школярів в Кабміні, вирішив провести їм екскурсію своїм кабінетом», - прокоментував Гройсман.
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Також прем'єр-міністр розповів школярам про те, як стрімко розвивалась його особиста кар'єра. В 24 він вже став депутатом міськради, а в 28 - мером Вінниці.