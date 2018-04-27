Гройсман похвалився перед школярами своєю карколомною кар'єрою

Прем'єр-міністр показав дітям свій робочий кабінет

Сьогодні до очільника уряду завітали учні спеціалізованої школи «Сузір'я» із міста Вишгород, Київської області. Про це глава уряду повідомив на своїй сторінці в Facebook. «Зустрів школярів в Кабміні, вирішив провести їм екскурсію своїм кабінетом», - прокоментував Гройсман. [READ_MORE] Також прем'єр-міністр