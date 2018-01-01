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    Видовищні навчання українських снайперів

    На Чернигівщіні тренуюють снайперів піхоти
    Українські марксмени, або снайпери піхоти – такої посади ще донедавна не було у вітчизняній армії. Підготовлені військові мають влучати у ціль з відстані 600 метрів і працюватимуть на передовій українського фронту. Стрільби на Десні – незвичайні. Тут сьогодні останній день тренувань перших в українській армії марксменів –
    • Сьогодні, 08:35
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    На Чернигівщіні тренуюють снайперів піхоти

    Українські марксмени, або снайпери піхоти – такої посади ще донедавна не було у вітчизняній армії. Підготовлені військові мають влучати у ціль з відстані 600 метрів і працюватимуть на передовій українського фронту.

    Стрільби на Десні – незвичайні. Тут сьогодні останній день тренувань перших в українській армії марксменів – піхотних снайперів. Такі є у провідних арміях світу.

    «Модернізація самого прикладу. Він може збільшуватись та зменшуватись, робиш під себе його. Так само коліматор. Набагато зручніше цілитись. Сюди можна встановити приціл, але якщо у тебе є коліматор, в принципі, приціл не потрібен», – розповів марксмен Михайло.

    У 169-му навчальному центрі випустили 42 марксменів, які незабаром повернуться до рідних бригад. Тренування тривало місяць. Інновації у навчальній програмі відбулись не лише для стрільців. Новий підхід для тренування навіть екіпажів старенької «БМП-1».

    «Нова програма передбачає заміну військовослужбовців у позаштатних ситуаціях, де механік-водій може виступати у ролі навідника-оператора. Це застосування досвіду дій в зоні АТО», – зазначив заступник командира батальйону ЗСУ Олександр Калюта.

    До полігону і справжньої техніки тепер допускають не одразу. Спершу солдати проходять курси на симуляторах із системою віртуальної реальності.

    У навчанні та розробці програм беруть постійну учать бійці АТО. Приїздять з передових частин ділитись досвідом і вчитись, щоби потім на фронті ефективніше давати відсіч окупантам.

    Джерело: 24 канал

    АТО ЗСУ військові навчання снайпер
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