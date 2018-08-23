  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Як утилізувати стару техніку без шкоди для довкілля

    • Розсилка
    Ілюстраційна світлина - Як утилізувати стару техніку без шкоди для довкілля
    Ілюстраційна світлина

    Тисячі тонн електронного сміття накопчуються просто неба на українських сміттєзвалищах.

    Лише одиниці підприємств в Україні здатні правильно утилізувати стару техніку без шкоди для довкілля. 

    Кадмій, свинець, ртуть, нікель, формальдегід. Всі ці токсичні речовини роками забруднювали б довкілля, якщо, наприклад, викинути мікрохвильовку просто на смітник.

    Читайте також

    Аби уникнути шкоди довкіллю, слід віддавати прилад на спеціальну утилізацію, де його повністю розберуть: відокремлять метал, пластик, кабелі, електричні плати, а тоді - перероблять це все окремо на нову сировину.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    екологія сміття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ