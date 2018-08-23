Як утилізувати стару техніку без шкоди для довкілля
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Ілюстраційна світлина
Тисячі тонн електронного сміття накопчуються просто неба на українських сміттєзвалищах.
Лише одиниці підприємств в Україні здатні правильно утилізувати стару техніку без шкоди для довкілля.
Кадмій, свинець, ртуть, нікель, формальдегід. Всі ці токсичні речовини роками забруднювали б довкілля, якщо, наприклад, викинути мікрохвильовку просто на смітник.
Аби уникнути шкоди довкіллю, слід віддавати прилад на спеціальну утилізацію, де його повністю розберуть: відокремлять метал, пластик, кабелі, електричні плати, а тоді - перероблять це все окремо на нову сировину.
Джерело: Deutsche Welle