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    Як виглядає нічне життя окупованого Донецька в умовах комендантської години

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    Як виглядає нічне життя окупованого Донецька в умовах комендантської години

    Повернутися додому до комендантської години і не потрапити в руки бойовиків

    П'ятий рік жителям непідконтрольної Україні частини Донбасу заборонено з'являтися на вулицях уночі. Але несподівано угруповання «ДНР» змінило правила. Навіщо це її ватажку Захарченку і яке воно – нічне життя окупованого Донецька?

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    Нагадаємо, що у «мін’юсті ДНР» заявили, що «виконавча служба» зможе обмежувати можливість мешканців окупованої частини Донеччини виїжджати за межі «республіки».

    Джерело: Радіо Свобода

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    Донбас ДНР Донеччина Донецьк
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