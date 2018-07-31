Як виглядає нічне життя окупованого Донецька в умовах комендантської години



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Повернутися додому до комендантської години і не потрапити в руки бойовиків

П'ятий рік жителям непідконтрольної Україні частини Донбасу заборонено з'являтися на вулицях уночі. Але несподівано угруповання «ДНР» змінило правила. Навіщо це її ватажку Захарченку і яке воно – нічне життя окупованого Донецька?

Нагадаємо, що у «мін’юсті ДНР» заявили, що «виконавча служба» зможе обмежувати можливість мешканців окупованої частини Донеччини виїжджати за межі «республіки».

Джерело: Радіо Свобода