Якими жахливими дорогами Україна зустрічає іноземців (відео)



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«Добридень, рідна ненько», - іронічно коментує водій стан українських доріг

Дорожнє покриття, яким наша країна зустрічає гостей, які потрапили до України через пропускний пункт на українсько-польському кордоні «Грушів-Будомєж», знаходиться у жахливому стані.

Переконатися у цьому можна переглянувши відео:

Варто зазначити, що декілька місяців тому прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив про початок в Україні сезону дорожніх робіт, що передбачає, серед іншого, також перевірку якості вже готових магістралей.

«Хочеться звернути увагу на якість виконаних робіт - поточний та капітальний ремонт, у тому числі. Крім того, порядок на дорогах, відмінна робота на наших вагових комплексах - принципово важливий питання. Контроль треба забезпечити», - зазначав очільник уряду.