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    Якими жахливими дорогами Україна зустрічає іноземців (відео)

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    Якими жахливими дорогами Україна зустрічає іноземців (відео)

    «Добридень, рідна ненько», - іронічно коментує водій стан українських доріг

    Дорожнє покриття, яким наша країна зустрічає гостей, які потрапили до України через пропускний пункт на українсько-польському кордоні «Грушів-Будомєж», знаходиться у жахливому стані.

    Переконатися у цьому можна переглянувши відео:

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    Варто зазначити, що декілька місяців тому прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив про початок в Україні сезону дорожніх робіт, що передбачає, серед іншого, також перевірку якості вже готових магістралей.

    «Хочеться звернути увагу на якість виконаних робіт - поточний та капітальний ремонт, у тому числі. Крім того, порядок на дорогах, відмінна робота на наших вагових комплексах - принципово важливий питання. Контроль треба забезпечити», - зазначав очільник уряду.

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