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    Заради безкоштовних кульок натовп накинувся на святкову гірлянду в Кам’янському (відео)

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    Люди біля інсталяції - Заради безкоштовних кульок натовп накинувся на святкову гірлянду в Кам’янському (відео)
    Люди біля інсталяції

    Люди не цуралися виривати з гірлянди цілі блоки кульок

    Святкова гірлянда з повітряних кульок була розібрана людьми у місті Кам’янське Дніпропетровської області. Відповідне відео оприлюднено у Facebook.

    На відео видно, як деякі люди не цураються виривати з гірлянди цілі блоки кульок. Дехто намагається відривати лише по одній кульці. Біля гірлянди також видно дітей.

    Користувачі Facebook обурились поведінкою людей. За їх словами, вона була негідною.

    У той же час начальник відділу спорту та молоді департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради Анатолій Івашина заявив, що люди почали розбирати гірлянду після пропозиції взяти кульки для дітей.

    «Навіщо ви так? Людям запропонували взяти кульки для дітей», - написав він у коментарях до ролика.

    Святкова гірлянда прикрашала інсталяцію «Я люблю Кам’янське», встановлену на площі Калнишевського навпроти міськради 14 вересня.

    15 та 16 вересня Кам’янське відзначає День міста.

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