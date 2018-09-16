Заради безкоштовних кульок натовп накинувся на святкову гірлянду в Кам’янському (відео)



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Люди біля інсталяції

Люди не цуралися виривати з гірлянди цілі блоки кульок

Святкова гірлянда з повітряних кульок була розібрана людьми у місті Кам’янське Дніпропетровської області. Відповідне відео оприлюднено у Facebook.

На відео видно, як деякі люди не цураються виривати з гірлянди цілі блоки кульок. Дехто намагається відривати лише по одній кульці. Біля гірлянди також видно дітей.

Користувачі Facebook обурились поведінкою людей. За їх словами, вона була негідною.

У той же час начальник відділу спорту та молоді департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради Анатолій Івашина заявив, що люди почали розбирати гірлянду після пропозиції взяти кульки для дітей.

«Навіщо ви так? Людям запропонували взяти кульки для дітей», - написав він у коментарях до ролика.

Святкова гірлянда прикрашала інсталяцію «Я люблю Кам’янське», встановлену на площі Калнишевського навпроти міськради 14 вересня.

15 та 16 вересня Кам’янське відзначає День міста.