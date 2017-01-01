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    Засекречені декларації: що приховує заступник Матіоса

    Сам заступник Головного військового прокурора погодився спілкуватися з журналістами лише на диктофон - без камери
    В офіційно засекреченій декларації заступника Головного військового прокурора Дмитра Борзих не вказані ані витрати на оренду будинку, в якому він проживає, ані статки жінки, з якою він там мешкає. Йдеться про майно на мільйони гривень. Сам заступник Головного військового прокурора погодився спілкуватися з журналістами лише на диктофон - без
    • Сьогодні, 11:23
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    Сам заступник Головного військового прокурора погодився спілкуватися з журналістами лише на диктофон - без камери

    В офіційно засекреченій декларації заступника Головного військового прокурора Дмитра Борзих не вказані ані витрати на оренду будинку, в якому він проживає, ані статки жінки, з якою він там мешкає. Йдеться про майно на мільйони гривень.

    Сам заступник Головного військового прокурора погодився спілкуватися з журналістами лише на диктофон - без камери. Коментувати своїх рідних і особисте життя він категорично відмовився. Хоча й підтвердив, що його брат є громадянином Росії (однак зазначив, що той вже 11 років проживає в Німеччині).


    Джерело: Bihus.info

    корупція в Україні Анатолій Матіос декларація
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