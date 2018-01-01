Опозиційний індійський політик загинув в результаті теракту

Крім політика, загинули ще три людини

При підриві автомобіля на міні в штаті Мегхалая на сході Індії загинули чотири людини, включаючи опозиційного політика. Про це повідомляє газета Times of India з посиланням на дані правоохоронних органів. Інцидент стався в ніч на понеділок приблизно в 250 кілометрах від адміністративного центру штату міста Шиллонг. На момент вибуху в машині



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AP Photo / Rafiq Maqbool

Крім політика, загинули ще три людини

При підриві автомобіля на міні в штаті Мегхалая на сході Індії загинули чотири людини, включаючи опозиційного політика. Про це повідомляє газета Times of India з посиланням на дані правоохоронних органів.

Інцидент стався в ніч на понеділок приблизно в 250 кілометрах від адміністративного центру штату міста Шиллонг. На момент вибуху в машині знаходився кандидат на майбутніх виборах в законодавчий орган штату від Індійського національного конгресу (провідної опозиційної партії країни - Ред.) Джонатон Сангма. Разом з ним в машині знаходилися його водій і двоє співробітників поліції.

«Прогримів вибух завдав автомобілю, в якому їхав Сангма, максимально можливої шкоди. Всі, хто знаходилися всередині машини люди загинули на місці», - повідомив виданню представник поліції штату.

Слідство вважає, що за цією атакою стоять члени однієї з чотирьох екстремістських угруповань, що діють на території штату і домагаються виходу Мегхалаі зі складу Індії.