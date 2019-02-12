Скандал на російському ТБ: зірку «Що? Де? Коли?» Олександра Друзя звинуватили у спробі підкупу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Друзь - гравець інтелектуальних ігор, магістр гри «Що? Де? Коли?», володар призу «Діамантова сова»

Друзь запропонував третину від суми максимального виграшу, - Бер

Головний редактор програми «Хто хоче стати мільйонером», що виходить на Першому каналі російського телебачення, Ілля Бер звинуватив Олександра Друзя в аморальній поведінці і запропонував його дискваліфікувати, як гравця інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». Про це повідомило ТАСС.

Як зазначається, головний редактор гри «Хто хоче стати мільйонером?» звинуватив Олександра Друзя у спробі підкупу.

«У листопаді минулого року до мене звернувся Олександр Друзь з пропозицією допомогти йому виграти 3 мільйони рублів. Він сказав, що поділиться грошима в разі виграшу ним головного призу програми», - стверджує Бер.

Свою розмову з Олександром Друзем головний редактор гри «Хто хоче стати мільйонером?», за його словами, записав на диктофон.

«Під час розмови він (Друзь, - ред.) запропонував мені третину від суми максимального виграшу. Ми зійшлися на сумі 800 тисяч рублів», - запевнив Бер.

За це головний редактор програми «Хто хоче стати мільйонером?» напередодні запису повинен був розкрити питання і відповіді, що звучатимуть у програмі.

Наразі, за даними Першого телеканалу РФ, де виходить програма «Хто хоче стати мільйонером?», позицію Друзя з'ясувати не вдалося.

«Він для журналістів поки недоступний. Проте у телеканалу є питання і до Іллі Бера, оскільки він виклав ці факти з запізненням. Після розслідування канал разом з виробниками програм «Хто хоче стати мільйонером?» І «Що? Де Коли?» прийме рішення і проінформує громадськість», - говорять у прес-службі телеканалу, повідомляє ТАСС

Нагадуємо, Олександр Друзь - російський інженер, гравець інтелектуальних ігор. Магістр гри «Що? Де? Коли?», володар призу «Діамантова сова», а також шестикратний володар призу «Кришталева сова», триразовий чемпіон світу зі спортивної версії «Що?Де?Коли?», директор Санкт-Петербурзької філії Міжнародної асоціації клубів «Що?Де?Коли?»