У Сінгапурі пасажирський літак екстрено сів після дзвінка про бомбу на борту



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Після огляду повітряного судна на ньому не знайшли підозрілих предметів

Авіакомпанія отримала дзвінок після того, як літак вилетів з аеропорту Мумбаї в понеділок приблизно о 23:35 за місцевим часом

У Сінгапурі літак авіакомпанії Singapore Airlines здійснив екстрену посадку в аеропорту Чангі після дзвінка про загрозу вибуху. Про це повідомляє The Straits Times.

«Сінгапурські авіалінії підтверджують загрозу вибуху на рейсі SQ 423, що здійснює політ з Мумбая до Сінгапуру... Ми допомагаємо владі у їх розслідуванні...», - сказав речник SIA.

За попередньою інформацією, авіакомпанія отримала дзвінок після того, як літак вилетів з аеропорту Мумбаї в понеділок приблизно о 23:35 за місцевим часом. Співрозмовник стверджував, що на літаку була бомба.

Зазначається, що літак Singapore Airlines здійснив посадку в аеропорту Чангі у супроводі винищувачів Військово-повітряних сил Сінгапуру.

Однак, за інформацією поліції, після огляду повітряного судна на ньому не знайшли підозрілих предметів.

Після допиту усіх пасажирів були затримані лише жінка і дитина.