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    У світі

    У Сінгапурі пасажирський літак екстрено сів після дзвінка про бомбу на борту

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    Після огляду повітряного судна на ньому не знайшли підозрілих предметів - У Сінгапурі пасажирський літак екстрено сів після дзвінка про бомбу на борту
    Після огляду повітряного судна на ньому не знайшли підозрілих предметів

    Авіакомпанія отримала дзвінок після того, як літак вилетів з аеропорту Мумбаї в понеділок приблизно о 23:35 за місцевим часом

    У Сінгапурі літак авіакомпанії Singapore Airlines здійснив екстрену посадку в аеропорту Чангі після дзвінка про загрозу вибуху. Про це повідомляє The Straits Times.

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    «Сінгапурські авіалінії підтверджують загрозу вибуху на рейсі SQ 423, що здійснює політ з Мумбая до Сінгапуру... Ми допомагаємо владі у їх розслідуванні...», - сказав речник SIA.

    За попередньою інформацією, авіакомпанія отримала дзвінок після того, як літак вилетів з аеропорту Мумбаї в понеділок приблизно о 23:35 за місцевим часом. Співрозмовник стверджував, що на літаку була бомба.

    Зазначається, що літак Singapore Airlines здійснив посадку в аеропорту Чангі у супроводі винищувачів Військово-повітряних сил Сінгапуру.

    Однак, за інформацією поліції, після огляду повітряного судна на ньому не знайшли підозрілих предметів.

    Після допиту усіх пасажирів були затримані лише жінка і дитина.

     

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