У Сінгапурі пасажирський літак екстрено сів після дзвінка про бомбу на борту
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Авіакомпанія отримала дзвінок після того, як літак вилетів з аеропорту Мумбаї в понеділок приблизно о 23:35 за місцевим часом
У Сінгапурі літак авіакомпанії Singapore Airlines здійснив екстрену посадку в аеропорту Чангі після дзвінка про загрозу вибуху. Про це повідомляє The Straits Times.
«Сінгапурські авіалінії підтверджують загрозу вибуху на рейсі SQ 423, що здійснює політ з Мумбая до Сінгапуру... Ми допомагаємо владі у їх розслідуванні...», - сказав речник SIA.
За попередньою інформацією, авіакомпанія отримала дзвінок після того, як літак вилетів з аеропорту Мумбаї в понеділок приблизно о 23:35 за місцевим часом. Співрозмовник стверджував, що на літаку була бомба.
Зазначається, що літак Singapore Airlines здійснив посадку в аеропорту Чангі у супроводі винищувачів Військово-повітряних сил Сінгапуру.
Однак, за інформацією поліції, після огляду повітряного судна на ньому не знайшли підозрілих предметів.
Після допиту усіх пасажирів були затримані лише жінка і дитина.