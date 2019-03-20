﻿ В Індонезії кількість загиблих від повені зросла до 104 осіб



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8773 людей були евакуйовані до 18 різних таборів, що знаходяться на височині

Пошукова операція ще триває

В Індонезії в східній провінції Папуа кількість загиблих від повені зросла до 104 людей. Про це повідомляє Philippine News Agency з посиланням на речника місцевої влади.

«Кількість загиблих від повені в районі Джаяпура, що в східній індонезійській провінції Папуа, зросла до 104 людей станом на вечір вівторка», - йдеться у повідомленні.

За словами начальника регіонального командування армії Мухамада Алі, кількість загиблих може ще зрости, адже пошукова операція триває.

Він також додав, що рятувальники ще розшукують сотні людей.

Алі зазначив, що 8773 людей були евакуйовані до 18 різних таборів, що знаходяться на височині.

Раніше повідомлялося про 89 загиблих від повені в Індонезії.