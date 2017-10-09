Активістки Femen роздяглися перед Ердоганом у Парижі

У столиці Франці дівчата у формі офіціанток запропонували турецькому лідеру «меню канібала»

Перший візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Франції після обрання президентом Еммануеля Макрона, а також перший візит Ердогана до країни ЄС після перевороту 2016 року в Туреччині супроводжувався акцією протесту оголених представниць Femen. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Franceinfo. У Парижі турецького



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Фото: Укрінформ Активістки Femen роздяглися у Парижі

У столиці Франці дівчата у формі офіціанток запропонували турецькому лідеру «меню канібала»

Перший візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Франції після обрання президентом Еммануеля Макрона, а також перший візит Ердогана до країни ЄС після перевороту 2016 року в Туреччині супроводжувався акцією протесту оголених представниць Femen. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Franceinfo.

У Парижі турецького президента зустрічали дівчата з Femen у формі офіціанток, пропонуючи Ердогану «меню канібала». «Канібаловий обід Ердогана. У меню: тартар з жінок, шинковані курди та журналісти, з начинкою зі свободи слова, приправлені правами людини, пудинг з геїв», - вказано в меню, написаному крейдою на дошці, яке пропонували представниці Femen.

Активістки Femen розпочали протест перед Єлисейським палацом, за кілька хвилин до прибуття турецького президента. Дівчат затримала поліція.

У порядку денному переговорів двох президентів, що відбуваються за закритими дверима, - сирійська криза, перспективи вступу Туреччини до ЄС, співпраця в оборонній сфері, сучасні виклики тероризму та міграційна криза. У Туреччині перед виїздом Ердоган заявив, що візит відкриє «нову сторінку» відносин між державами. Натомість Макрон напередодні візиту пообіцяв, що під час переговорів поставить питання про свободу слова в Туреччині та про порушення прав людини.

Як повідомляв «Главком», 21 листопада 2017-го року учасниці руху Femen оголилися на вулиці Банковій у Києві, прямо біля поліцейського кордону на підході до Адміністрації президента. Свою акцію активістки приурочили до Дня Гідності та Свободи, який відзначають 21 листопада у річницю початку Євромайдана.

Ще раніше, 7 листопада оголена активістка Femen на честь 100-річчя «Жовтневої революції» вилізла на гармату, що стоїть біля виходу з метро «Арсенальна».