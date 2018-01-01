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    Американці назвали свого головного ворога – опитування

    І це не Росія
    Громадяни Америки вважають головним ворогом США Північну Корею. Це стало відомо після опитування, яке було проведено з 1 по 10 лютого шляхом телефонних дзвінків на номери випадкових людей, яким від 18 років, передає центр дослідження громадської думки Gallup International. «51% опитаних американців сказали, що Північна Корея є найбільшим
    • Сьогодні, 08:30
    • Розсилка

    І це не Росія

    Громадяни Америки вважають головним ворогом США Північну Корею. Це стало відомо після опитування, яке було проведено з 1 по 10 лютого шляхом телефонних дзвінків на номери випадкових людей, яким від 18 років, передає центр дослідження громадської думки Gallup International.

    «51% опитаних американців сказали, що Північна Корея є найбільшим ворогом США. Цей показник втричі більший, ніж у попередні роки», - йдеться у повідомленні.

    За словами експертів, це спровоковано північнокорейськими ракетними випробуваннями і загрозою ядерної війни, які призвели до війни слів між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом, яка тривала протягом минулого року.

    На другому місці опинилась Росія з 19% голосів. Експерти вважають, що ймовірно, важливим чинником є звинувачення Росії у втручанні в президентські вибори США 2016 року.

    Росія США вибори Північна Корея
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