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    У світі

    Американець голіруч відбив цуценя у ведмедя

    Оце справжня любов до пухнастого друга
    В містечку Дедхем, в штаті Мен (США) ведмідь напав на чоловіка з цуценям, але він вчинив спротив. Про це повідомляє агентство «Assotiated Press». Як повідомляється, 29-річний Дастін Грей зустрів хижака в лісі, коли вигулював свого 11-місячного собаку. Ведмідь стрибнув на тварину, а у відповідь Грей почав бити його руками і ногами. Тоді
    • Сьогодні, 13:58
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    Оце справжня любов до пухнастого друга

    В містечку Дедхем, в штаті Мен (США) ведмідь напав на чоловіка з цуценям, але він вчинив спротив. Про це повідомляє агентство «Assotiated Press».

    Як повідомляється, 29-річний Дастін Грей зустрів хижака в лісі, коли вигулював свого 11-місячного собаку. Ведмідь стрибнув на тварину, а у відповідь Грей почав бити його руками і ногами. Тоді звір збив його з ніг, відкинув цуценя і втік в глибину лісу.

    Цецуня доставили у ветеринарну клініку з важкими проникаючими ранами. А власник отримав синці та подряпини.

    США напад тварини
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