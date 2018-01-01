Американець голіруч відбив цуценя у ведмедя

Оце справжня любов до пухнастого друга

В містечку Дедхем, в штаті Мен (США) ведмідь напав на чоловіка з цуценям, але він вчинив спротив. Про це повідомляє агентство «Assotiated Press». Як повідомляється, 29-річний Дастін Грей зустрів хижака в лісі, коли вигулював свого 11-місячного собаку. Ведмідь стрибнув на тварину, а у відповідь Грей почав бити його руками і ногами. Тоді



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Оце справжня любов до пухнастого друга

В містечку Дедхем, в штаті Мен (США) ведмідь напав на чоловіка з цуценям, але він вчинив спротив. Про це повідомляє агентство «Assotiated Press».

Як повідомляється, 29-річний Дастін Грей зустрів хижака в лісі, коли вигулював свого 11-місячного собаку. Ведмідь стрибнув на тварину, а у відповідь Грей почав бити його руками і ногами. Тоді звір збив його з ніг, відкинув цуценя і втік в глибину лісу.

Цецуня доставили у ветеринарну клініку з важкими проникаючими ранами. А власник отримав синці та подряпини.