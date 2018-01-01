Американець «заобіймав» сумного ведмедя

Ведмідь нервував після огляду лікаря і чоловік його втішив

Американець Джим Ковальчик за допомогою обіймів втішив 680-кілограмового сумного ведмедя. Відео обіймів з пухнастим хижаком опубліковано на каналі нью-йоркського Центру допомоги осиротілим тваринам. «Упевнений, ви також ведете себе зі своїми ведмедями, коли у них день не задався», - йдеться в коментарі до відео. Як



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Скріншот з відео

Ведмідь нервував після огляду лікаря і чоловік його втішив

Американець Джим Ковальчик за допомогою обіймів втішив 680-кілограмового сумного ведмедя. Відео обіймів з пухнастим хижаком опубліковано на каналі нью-йоркського Центру допомоги осиротілим тваринам.

«Упевнений, ви також ведете себе зі своїми ведмедями, коли у них день не задався», - йдеться в коментарі до відео.

Як повідомляється, ведмедя з відео звуть Джимбо, йому 24 роки, його зріст - майже три метри. Нещодавно він почав страждати від невідомого захворювання і йому викликали ветеринара.

Після огляду лікаря Джимбо почав нервувати, і тоді Ковальчик вирішив підбадьорити свого друга, який потребує, за його словами, «додаткової любові».

Відзначається, Ковальчик і його дружина Сюзан працюють з ведмедями вже протягом десятків років. У заснованому ними Центрі допомоги осиротілим тваринам зараз проживає 11 особин, включаючи Джимбо.