Американські санкції проти КНДР: Пекін застерігає Вашингтон від «помилкових дій»

Запроваджені Вашингтоном односторонні обмежувальні заходи щодо низки судноплавних та торгових компаній зачіпають інтереси Китаю

Розширенням в односторонньому порядку санкцій проти КНДР США шкодять інтересам Китаю. Про це в суботу, 24 лютого, заявили в міністерстві закордонних справ Китаю, передає інформагенція Reuters. У заяві дипломатичного відомства КНР зазначається, що оголошені мінфіном США обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб з Китаю, Тайваню,



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Запроваджені Вашингтоном односторонні обмежувальні заходи щодо низки судноплавних та торгових компаній зачіпають інтереси Китаю

Розширенням в односторонньому порядку санкцій проти КНДР США шкодять інтересам Китаю. Про це в суботу, 24 лютого, заявили в міністерстві закордонних справ Китаю, передає інформагенція Reuters.

У заяві дипломатичного відомства КНР зазначається, що оголошені мінфіном США обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб з Китаю, Тайваню, Сінгапуру та Гонконгу слід «негайно припинити». Саме рішення Білого дому щодо розширення санкцій проти північнокорейського режиму в Піднебесній вважають «помилковими діями», котрі можуть нашкодити «двосторонній співпраці», йдеться у заяві МЗС Китаю.

Пекін завжди в повному обсязі виконував всі резолюції Ради Безпеки ООН щодо КНДР і не допустить порушення цих рішень з боку китайських громадян чи компаній, наголосили китайські дипломати.

Нагадаємо, напередодні мінфін США оприлюднив нові обмежувальні заходи проти КНДР. Запроваджені санкції, в першу чергу, стосуються судноплавних та торгових компаній КНДР, що ходять під прапорами Північної Кореї, Китаю, Тайваню, Сінгапуру, Гонконгу, Маршаллових островів, Танзанії, Панами і Коморських островів або розташовані на цих територіях. Мета розширених санкцій - не допустити обхід Пхеньяном запроваджених проти нього санкцій ООН, зазначили в Вашингтоні.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що у разі, якщо накладені проти КНДР санкції виявляться неефективними, Америка готова вдатися до «другої фази» протистояння. Ця фаза може виявитися «дуже стрімкою» та «дуже злощасною для світу», застеріг Трамп.

Заява глави Білого дому пролунала під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Австралії Малкольмом Тернбуллом. Однак американський президент не уточнив, що саме він має на увазі під погрозами переходу до «другої фази».

Режим в Пхеньяні перебуває під санкціями в зв'язку з розробкою ядерної зброї і та посилення ракетної програми. Відповідна резолюція ООН забороняє, зокрема, імпорт в КНДР нафти і нафтопродуктів, створення спільних підприємств за участю північнокорейського капіталу, експорт до країн-членів ООН текстилю з КНДР. Окремі санкції щодо Північної Кореї запровадили США, Євросоюз, Канада, Південна Корея, Японія й Росія.

Джерело: Deutsche Welle