Американський штат Луїзіана визнав Голодомор геноцидом українського народу



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Губернатор штату Луїзіана видав прокламацію щодо відзначення 85-річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні

Американський штат Луїзіана визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомили у прес-службі посольства України в США.

Так, губернатор штату Луїзіана Джон Бел Едвардс видав прокламацію щодо відзначення 85-річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні. Спеціальна прокламація посилається на закони України з визнання Голодомору геноцидом українського народу та відповідне законодавство США.

Раніше Палата представників Конгресу США одностайним рішенням ухвалила резолюцію, у якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.

Нагадаємо, що штат Вірджинія приєднався до низки американських штатів, визнавши Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

До слова, 4 жовтня 2018 року Сенат США визнав Голодомор в Україні геноцидом. Сенатори одноголосним рішенням прийняли двопартійну резолюцію про Голодомор 1932-1933 років.