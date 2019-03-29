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    У світі

    Американський штат Луїзіана визнав Голодомор геноцидом українського народу

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    Американський штат Луїзіана визнав Голодомор геноцидом українського народу

    Губернатор штату Луїзіана видав прокламацію щодо відзначення 85-річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні

    Американський штат Луїзіана визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

    Про це повідомили у прес-службі посольства України в США.

    Так, губернатор штату Луїзіана Джон Бел Едвардс видав прокламацію щодо відзначення 85-річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні. Спеціальна прокламація посилається на закони України з визнання Голодомору геноцидом українського народу та відповідне законодавство США.

    Раніше Палата представників Конгресу США одностайним рішенням ухвалила резолюцію, у якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.

    Нагадаємо, що штат Вірджинія приєднався до низки американських штатів, визнавши Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

    До слова, 4 жовтня 2018 року Сенат США визнав Голодомор в Україні геноцидом. Сенатори одноголосним рішенням прийняли двопартійну резолюцію про Голодомор 1932-1933 років.

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