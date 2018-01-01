Аномальні морози вбили десятьох європейців

Людей закликають бути обережними

У Європі через аномально морозну погоду вже загинули десять людей. Про це повідомляє видання «Интерфакс». Відзначається, що метеорологічні служби Великої Британії попередили про «янтарний» рівень небезпеки. Це означає, що погода може бути небезпечною для життя. У деяких регіонах Великої Британії очікується до 40 см снігу.



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Фото: gettyimages.com

Людей закликають бути обережними

У Європі через аномально морозну погоду вже загинули десять людей. Про це повідомляє видання «Интерфакс».

Відзначається, що метеорологічні служби Великої Британії попередили про «янтарний» рівень небезпеки. Це означає, що погода може бути небезпечною для життя. У деяких регіонах Великої Британії очікується до 40 см снігу. Скасовано сотні поїздів і десятки авіарейсів.

У Франції через похолодання введений в дію план «мороз». У 68 департаментах країни влада надала понад 5000 місць для тимчасового проживання безпритульним. Від морозів в країні загинули троє людей.

Всього за три дні холодів в Європі померли як мінімум десять людей.

В Іспанії через холоди скасовали заняття в університеті Вік. А у Римі закриті школи і дитячі садки. З перебоями курсують автобуси і трамваї. Сніг випав навіть на півдні Італії.