Аргентина сподівається отримати від МВФ $30 млрд

Протягом останніх 14 років Аргентина майже весь час перебувала в стані дефолту

Аргентина розпочала переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про надання гнучкої кредитної лінії, заявив в телезверненні до населення країни президент Маурісіо Макрі. «Всього кілька хвилин тому я говорив з директором МВФ Крістін Лагард, і вона підтвердила, що ми сьогодні ж почнемо роботу над угодою», - сказав аргентинський



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Протягом останніх 14 років Аргентина майже весь час перебувала в стані дефолту

Аргентина розпочала переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про надання гнучкої кредитної лінії, заявив в телезверненні до населення країни президент Маурісіо Макрі.

«Всього кілька хвилин тому я говорив з директором МВФ Крістін Лагард, і вона підтвердила, що ми сьогодні ж почнемо роботу над угодою», - сказав аргентинський президент.

Він не уточнив потенційну суму кредиту. Разом із тим поінформовані джерела повідомили агентству Bloomberg, що мова йде про $30 млрд.

«Такий крок дозволить нам зміцнити зростання та програму розвитку. Він дозволить нам зустріти новий глобальний сценарій віч-на-віч і уникнути тих криз, з якими ми стикалися раніше», - упевнений Макрі.

Після виступу президента, який був першим за час травневої кризи в Аргентині, міністр казначейства Ніколас Духовне провів прес-конференцію. Він коротко окреслив несприятливі умови в країні: успадкований від попереднього уряду високий дефіцит бюджету, погіршення ситуації на зовнішніх ринках.

Обговорюваний кредит від МВФ міністр назвав «превентивним фінансуванням».

Як відомо, протягом останніх 14 років Аргентина майже весь час перебувала в стані дефолту по тим чи іншим борговими зобов'язаннями.

Джерело: Интерфакс